«Готовы к любым вариантам развития событий»: ядерные фейки США чреваты прямым столкновением с Россией

США пока не готовы устранить противоречия в диалоге с Россией по безопасности, которые грозят прямым военным столкновением двух стран. Об этом заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. По его словам, никаких принципиально новых идей относительно диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями от США не поступало.

«Исходим из того, что в Вашингтоне начали осознавать твердость нашей позиции, исключающей разговор на эти темы без выполнения ряда принципиальных условий. К таковым относится предварительный отказ США от курса на подрыв безопасности России и демонстрация Вашингтоном реальной готовности к комплексной работе с акцентом на устранение первопричин созданных американцами фундаментальных противоречий, чреватых прямым военным столкновением наших стран», – подчеркнул Ермаков в интервью ТАСС.

Дипломат обратил внимание на единственную попытку США начать разговор с Россией по неразмещению ядерного оружия в космосе, которая была передана через СМИ. «Однако нет никаких шансов на наше серьезное отношение к данному заходу – он был предпринят в контексте абсолютно фейковых американских вбросов о якобы имевших место российских планах в этой сфере, а также на фоне новых действий США по эскалации украинского кризиса в расчете нанести-таки России «стратегическое поражение». Таким образом, ни основы, ни предмета для обсуждения по этому сюжету не было и нет. Дальнейшие шаги администрации [президента США] Джо Байдена, фонтанирующей пропагандистскими акциями и мертворожденными инициативами, лишь подтвердили нашу правоту», – констатировал он.

«Что касается судьбы Договора о СНВ и соглашения ему на замену, то рассуждать об этом на данном этапе так же бессмысленно, как и о перспективах урегулирования политико-дипломатическими методами любых других проблем, накопившихся в области стратегической стабильности. США по-прежнему не готовы ни к равноправному диалогу, ни к уважению коренных интересов России, ни к комплексной работе над снижением уровня конфликтности в отношениях двух крупнейших ядерных держав. Поэтому Вашингтону не стоит строить иллюзии насчет каких-либо новых соглашений в области контроля над вооружениями. Мы же не видим в этом трагедии и готовы к любым вариантам развития событий», – заключил Ермаков.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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