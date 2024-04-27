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Суббота, 27 апреля 2024, 18:44 мск

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Уже скоро: денежные переводы между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц станут бесплатными

С 1 мая в России вступит в силу закон, согласно которому граждане РФ смогут без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц. Как уточнили в Центробанке, это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

Предполагается, что новые правила не будут распространяться на переводы, которые клиент совершает непосредственно в отделениях, так как это более затратная для банков операция. Исключение также составят переводы по номеру карты – в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств, уточнил регулятор.

В ЦБ также обратили внимание, что в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 млн рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций. При этом не допускаются ограничения по количеству бесплатных переводов гражданина в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 млн рублей в месяц.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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