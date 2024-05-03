Вызывает обеспокоенность: в Кремле увидели очень опасную тенденцию в заявлениях Макрона и Кэмерона

Громкие воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона стали опасной тенденцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о прямом вмешательстве в украинский конфликт.

Макрон в интервью Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта или поступит такая просьба от Киева. По его словам, «многие страны ЕС» согласились с таким подходом Парижа.

Кэмерон со своей стороны не исключил удары по России британским оружием.

«Франция в лице главы государства <...> продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины. <...> Это очень опасная тенденция. Мы внимательно за этим наблюдаем», – сказал Песков (здесь и далее цитата по РИА «Новости»).

«Заявление (Макрона) очень важное. Оно очень важное и очень опасное», – подчеркнул Песков.

Комментируя слова Кэмерона, представитель Кремля констатировал, что на Западе в целом идет вербальная эскалация. «Это прямые эскалации напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности», – пояснил Песков, добавив, что Москва фиксирует опасную тенденцию нагнетания напряженности в официальных заявлениях, вызывающих обеспокоенность.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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