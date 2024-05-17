Харьковское направление: армия России продвинулась в сторону Боровой

На Харьковском направлении специальной военной операции российским воскам удалось продвинуться на сватовско-купянском участке фронта в сторону Боровой. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«За несколько дней наступательных действий под контроль Вооружённых сил Российской Федерации перешли 13 населённых пунктов. Главный город, на пороге освобождения которого мы находимся – это Волчанск. Бои продолжаются, можем сказать, что каждая отвоёванная у врага улица – результат серьёзных и сложных сражений», сообщил он в своем телеграм-канале.

«Есть также определённые результаты и на других участках харьковского фронта. Один из них – сватовско-купянский, где нашим бойцам удалось продвинуться в сторону Боровой, и они продолжают улучшать там свои позиции», – отметил Ганчев.

По его словам, в Харьковской области взято под контроль более 200 кв км. «Верим, что эта цифра, ровно как и количество отвоёванных территорий, будет увеличиваться», – добавил он.

Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило об освобождении 12 населенных пунктов в Харьковской области. Во время визита в Китай президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии на сегодняшний день у российской армии планов по взятию Харькова. Глава государства связал наступление российской армии на этом направлении с созданием санитарной зоны, чтобы прекратить обстрелы приграничных регионов России.

Харьков, Елена Володина

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