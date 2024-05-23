Замначальника подмосковного ГУФСИН попался на взятке

Заместитель начальника ГУ Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области Владимир Талаев задержан по подозрению в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, Талаев задержан как подозреваемый по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следователи обратились в суд с ходатайством о его аресте.

Другие подробности пока не сообщаются.

Москва, Елена Володина

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