российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 мая 2024, 14:01 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Замначальника подмосковного ГУФСИН попался на взятке

Заместитель начальника ГУ Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области Владимир Талаев задержан по подозрению в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, Талаев задержан как подозреваемый по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следователи обратились в суд с ходатайством о его аресте.

Другие подробности пока не сообщаются.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Коррупция

Новый скандал в Минобороны РФ: арестован экс-командующий армией по обвинению в мошенничестве / В Подмосковье за организацию незаконной миграции задержаны 15 человек / Суд в Москве арестовал второго фигуранта по делу о взяточничестве главного кадровика Минобороны РФ / СКР: главный кадровик Минобороны арестован по делу о крупной взятке / Назван самый популярный размер взятки среди коррупционеров в России / Мосгорсуд оставил под стражей бывшего замглавы минобороны РФ Тимура Иванова / СКР раскрыл подробности дела башкирского экс-министра / Глава башкирского минтранса попался на взятке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция, ЧП в Подмосковье,