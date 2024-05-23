Дело на 800 тысяч рублей: замначальника УФСИН России по Московской области отправлен в СИЗО

Тверской суд Москвы принял решение об аресте заместителя начальника подмосковного управления Федеральной службы исполнения наказаний Владимира Талаева, который обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, по предварительной договоренности с другими фигурантами Талаев получил денежные средства от посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД», которое, судя по данным из открытых источников, занимается оптовыми поставками продуктов питания.

В региональном главке Следственного комитета уточнили, что речь идет о взятке в размере более 800 тысяч рублей от представителя компании, занимающейся поставками молочной продукции в учреждения ФСИН по Московской области, за оказание покровительства деятельности организации и иным аффилированным ей предприятиям.

Согласно решению суда, Талаев останется под стражей, как минимум, до 20 июля.

Москва, Елена Володина

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