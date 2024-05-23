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Четверг, 23 мая 2024, 17:34 мск

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Следствие просит отправить экс-командующего армии Попова под домашний арест

Главное военное следственное управление СК России ходатайствует об изменении меры пресечения бывшему командующему 58 общевойсковой армией Ивану Попову, подозреваемому в мошенничестве, с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, такое решение принято следствием с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования.

«По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей», – уточнила официальный представитель СКР.

Об задержании и аресте Попова стало известно 21 мая.

Москва, Елена Володина

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