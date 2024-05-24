«Государство в государстве»: Банк России готовит новое повышение ключевой ставки

На июньском заседании совета директоров Банка России ключевую ставку, которая сейчас составляет 16%, могут повысить до 17% в интересах банковской сферы. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, комментируя повышение ставок по депозитам крупными кредитными учреждениями.

«Начались разговоры о повышении ключевой ставки на июньском заседании ЦБ. Судя по тому, что крупнейшие банки развернули новую охоту на потенциальных вкладчиков, ставка повышена будет. Исходя из новых предложений банкиров по вкладам, ставку повысят до 16,5-17%», – уточнил эксперт в своем телеграм-канале.

«В чьих интересах повышается ставка? Ясно, что не ради борьбы с инфляцией, ставка ее только разгоняет. Банкиры – государство в государстве – вот истинные бенефициары», – считает Кричевский.

В начале недели замглавы ЦБ Алексей Заботкин заявил о росте аргументов в пользу более длительного периода жесткой денежно-кредитной политики, чем планировалось ранее. В СМИ началась дискуссия, что Центробанк таким способом готовит почву для повышения ключевой ставки в июне. Крупные российские банки отреагировали повышением ставок по депозитам.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube