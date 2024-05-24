Россияне тонут в кредитных долгах: Центробанк готовит новые ограничения

Потребительское кредитование в России, несмотря на высокие банковские ставки, остается на повышенном уровне в основном за счет закредитованных граждан, которые тратят больше половины своего дохода на выплаты займов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил заместитель председателя Центробанка РФ Филипп Габуния. По его словам, регулятор готовит новые ограничительные меры для стабилизации ситуации.

«В части необеспеченных кредитов у нас уже сейчас высокая долговая нагрузка, превышающая уровень многих развитых стран… Мы видим, что кредитование у нас во многом растет за счет закредитованных граждан. Половина розничного портфеля приходится на заемщиков с 3 и более кредитами», – отметил он.

При это Габуния обратил внимание, что благодаря ограничительным мерам доля необеспеченных кредитов людям, которые тратят больше половины своего дохода на выплаты займов, снизилась почти вдвое с 63% на конец 2022 года до 34% в первом квартале текущего года. «Тем не менее, портфель кредитов обновляется постепенно и пока по-прежнему преобладают кредиты граждан с показателем долговой нагрузки более 50%», – уточнил он, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

В этой связи замглавы ЦБ озвучил новые меры по ужесточению регулирования. «Сегодня мы решили ограничить предоставление кредитных карт заемщикам с долговой нагрузкой более 80% и снизить лимиты выдачи кредитов заемщикам с долговой нагрузкой от 50 до 80% в третьем квартале этого года. Месяц назад мы также приняли решение с 1 июля повысить макропруденциальные надбавки необеспеченным кредитам и автокредитам», – отметил Габуния.

«Дело в том, что повышение ставок привело не к сокращению спроса на кредиты, а к более активному кредитованию рискованных заемщиков. Причем, у таких граждан не обязательно высокая долговая нагрузка. Это могут быть люди без кредитной истории, и ранние индикаторы стали показывать рост просроченной задолженности по кредитам наличными и автокредитам. Благодаря повышенным надбавкам банки будут быстрее накапливать буфер капитала. По нашим оценкам, к концу года он составит около 1 трлн рублей или 7% от портфеля необеспеченных кредитов», – пояснил зампред ЦБ РФ.

Москва, Мария Соколова

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