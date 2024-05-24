В Центробанке считают ипотеку риском для финансовой стабильности

Одним из рисков для финансовой стабильности России является ипотечное кредитование закредитованных россиян и плавающие ставки по ссудам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его словам, уже принятые регулятором меры привели к снижению доли рискованных ипотечных кредитов, однако риски сохраняются. «Выдача ипотеки заемщикам с долговой нагрузкой более 80% тоже постепенно уменьшается. В первом квартале на них пришлось 34% по сравнению с 45% в четвертом квартале прошлого года. Тем не менее, это очень много, и несет риски, учитывая то, что наши граждане берут ипотеку на длительные сроки», – уточнил Габуния.

В то же время зампред ЦБ обратил внимание, что рынке ипотеки по-прежнему остаются дисбалансы. «В конце первого квартала сохранялся достаточно большой разрыв между ценами на строящееся и готовое жилье. Это связано с тем, что свыше 70% выдач приходится на льготные ипотечные программы, которые действуют для новостроек. Также в прошлом квартале банки вводили комиссии для застройщиков, которые перекладывали их в цены квартир. Из-за этого рост цен на новостройки в России в первом квартале снова обогнал рост цен на готовое жилье», – отметил Габуния.

По его словам, большая доля кредитов по плавающим ставкам также «может обернуться тем, что процентный риск начнет трансформироваться уже в кредитный риск». «Мы не видим пока ухудшения кредитного качества на фоне высокой прибыли компаний, и они могут выплачивать возросшие процентные платежи», – добавил зампред ЦБ.

Москва, Мария Соколова

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