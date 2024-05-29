Банкиры выступают за повышение ключевой ставки ЦБ

Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов считает необходимым повысить ключевую ставку Центробанка до 17-18% для снижения инфляции.

«Я бы поднимал ключевую ставку до уровня 17-18% и менял бы на трехлетку как минимум значение высокой двухзначной ставки в прогнозном периоде как инструмент правильной коммуникации, что нам ждать от денежно-кредитной политики», – сказал Пьянов (цитаты по «Прайм»), пояснив, что «силы» ключевой ставки в 16% пока недостаточно для достижения к концу года верхней границы прогноза ЦБ по инфляции в 4,8%.

Напомним, Банк России повысил ключевую ставку до 16% в декабре 2023 года и сохраняет её на этом уровне. При этом регулятор ужесточил прогноз сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 7 июня.

Москва, Елена Володина

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