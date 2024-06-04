Спокойно: кандидаты в губернаторы не имеют шансов проиграть эти выборы

Сентябрьские выборы в России пройдут спокойно на фоне того, что все кандидаты на пост губернатора, которых определил глава государства, не имеют никаких шансов проиграть, считает политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин. В комментарии РИА «Новый День» эксперт пояснил, что убедительной победе избираемых глав регионов способствует стабильная социально-экономическая ситуация в стране.

Данилин обратил внимание, что на текущую ситуацию оказывают влияние, прежде всего, результаты президентских выборов. «После президентских выборов у кандидатов, которых поддерживает Владимир Путин, как мне кажется, не осталось никаких вариантов проиграть. Все они смогут одержать убедительную победу», – сказал он.

«Безусловно, на это повлияет и то, что в целом в стране развивается экономика, минимальный уровень безработицы и занятость бьет рекорды, зарплаты растут у большинства работающего населения. Фон крайне позитивный для выборов», – подчеркнул Данилин.

В то же время политолог отметил, что не являются исключением из такой тенденции недавно назначенные губернаторы восьми регионов. «Это, конечно, заставляет брать на себя повышенную ответственность администрацию президента, регионы, партию «Единая Россия». Тем не менее, непреодолимых препятствия нет никаких. Да, существенные изменения произошли в том, что касается губернаторского корпуса, но надо понимать, что все эти изменения соответствуют той кадровой политике, которую проводит президент. Здесь тоже никаких особых новшеств нет», – уточнил он.

«Выдвижения происходили либо политиков, которые проходили через школу губернаторов, будь то силовики или региональные управленцы, либо политиков, которые имеют огромнейший опыт, как сегодня назначили секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака главой республики Алтай. Это тоже фактор того, что человека с огромным опытом управления, бывший губернатор опять же стал главой региона, в который сейчас заводятся огромные инвестиции», – отметил он.

«Никаких сенсаций, ничего такого. Пока ожидается, что выборы пройдут спокойно», – заключил Данилин.

Москва, Мария Соколова

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