«Политическая тишина…» Россия вошла в цикл электоральной предсказуемости

Циклом электоральной предсказуемости и полной политической тишины является предстоящий избирательный период этого года, который закончится в единый день голосования 8 сентября. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, главный редактор ИА «Аврора» Георгий Федоров. По его оценке, никаких неожиданностей ждать не стоит на фоне полного контроля ситуации со стороны власти.

«Полная стабильность и полная предсказуемость во всем. Надо отдать должное, власть абсолютно контролирует ситуацию. Никаких неожиданностей не будет. Всё заранее уже известно, запрограммировано, в том числе, наверное, даже по процентам, учитывая, какие инструменты у власти есть. Можно сказать, что мы вошли в эпоху абсолютной предсказуемости и полной политической тишины», – пояснил Федоров.

Как считает политолог, конкуренции на этих выборах «нет вообще окончательно и бесповоротно». «Проблемные регионы, наверное, имеются, но сейчас уже какие-то проблемы от результатов совершенно не коррелируются. То есть, власть абсолютно все держит под контролем и проблемы, которые будут, они будут решать такими методами, чтобы всё было под контролем и однозначно. Время однозначности абсолютной. Если только, не дай Бог, кто-то умрет или ногу сломает, но, думаю, что власти и такой прогноз учитывают», – уточнил он.

При этом Федоров рассматривает возможность своего участи я в выборах в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. «Обдумываю, взвешиваю, есть ли хоть какие-то шансы. Потому что не хочется быть спойлером или человеком, который ни на что не повлияет. Надо посмотреть, проанализировать, посоветоваться с товарищами на местах и после этого я на днях приму решение», – уточнил политолог, заключив, что мы вошли в «цикл электоральной предсказуемости и тишины – тишь да гладь, да Божья благодать».

В этом году единый день голосования будет проходить в течении трех дней с 6-го по 8 сентября. В 25 субъектах будут избирать губернаторов, в 13-ти – пройдут выборы Заксобраний. Также запланированы довыборы трех депутатов Госдумы и более 20 муниципальных кампаний.

Москва, Мария Соколова

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