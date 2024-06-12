В Минобороны РФ раскрыли детали второго этапа учений нестратегических ядерных сил

Министерство обороны РФ раскрыло детали второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

Как отметили в ведомстве, личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

«Личный состав задействованных в учении экипажей кораблей Военно-Морского Флота осуществит снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования и выходы в назначенные районы патрулирования», – уточнили в минобороны.

Как сообщалось ранее, накануне начался второй этап учений нестратегических ядерных сил стартовал в России. В соответствии с решением президента РФ будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Москва, Елена Володина

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