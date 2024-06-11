Начался второй этап учений нестратегических ядерных сил России – на этот раз с коллегами из Белоруссии

Второй этап учений нестратегических ядерных сил стартовал в России, сообщает Минобороны РФ.

Как пояснили в военном ведомстве, в соответствии с решением президента Российской Федерации будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

«Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», – отметили в Минобороны РФ.

Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Напомним, что в рамках первого этапа учений личным составом ракетных соединений Южного военного округа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отработал снаряжение учебными специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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