В Минобороны РФ сообщили новые подробности об учениях нестратегических ядерных сил

Россия и Белоруссия совместно отрабатывают вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами. Об этом сообщил начальник 12 Главного управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников.

«В ходе выполнения задач подвижные формирования 12 Главного управления Минобороны России обеспечили доставку учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады и оперативного аэродрома штурмовой авиации. Совместно с белорусскими коллегами осуществлена подготовка и выдача ракет в специальном оснащении и подвеска авиационных средств поражения под самолёты носители», – уточнил он.

Предполагается, что по результатам учений будут подведены итоги каждого учебного вопроса и определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил с целью гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической обстановки.

Как сообщалось ранее, 11 июня начался второй этап учений нестратегических ядерных сил России совместно с Белоруссией. Планируется отработать вопросы частей вооруженных сил к боевому применению нестратегического ядерного оружия в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

В рамках первого этапа учений личным составом ракетных соединений Южного военного округа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Москва, Елена Володина

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