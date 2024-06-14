Идеологический кризис в России: следующий 2025-й год будет интересней

Основными рисками предстоящей избирательной кампании в России являются непопулярная налоговая реформа с последующими предполагаемыми изменениями в строительной сфере и ЖКХ, а также ситуация с курсом доллара. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. По его оценке, все парламентские партии оказались в идеологическом кризисе, но пока не ясно, начнут ли они собственное обновление.

«В целом, как показали президентские выборы, сейчас наша политическая система очень устойчива. Но этот сильный запас наталкивается сейчас на ряд рисков. В первую очередь, нас ждет непопулярная налоговая реформа, которая пока общество не будоражит, но исходя из того вида, в каком она подготовлена, скорее всего, мы столкнемся с большим количеством негатива. Ещё непонятно, как отреагирует население, и как это отразится. Плюс, есть основания предполагать, что это будет не единственная, скажем так, непопулярная реформа, и мы увидим это ещё в сфере строительного рынка и ЖКХ», – пояснил Фетисов.

В числе рисков политолог также назвал последствия санкций США против Московской биржи, которые могут привести к повышению курса доллара. «Ситуация с долларом, которая не имеет никакого экономического негативного значения для российской экономики – на самом деле это даже скорее в плюс пойдет экономике. Но отношение населения к курсу доллара очень специфично. И это тоже является определенным риском. Можно ожидать, что где-то рейтинги институтов власти могут чуть просесть», – уточнил он.

Кроме того, Фетисов обратил внимание на риск в связи с перестановками правящей партии. «Надо отдать должное [экс-секретарю генсовета «Единой России» Андрею] Турчаку, который построил хорошую команду и достаточно грамотно работал с повесткой. По сути, падение рейтинга, которое произошло за счет пенсионной реформы, «Единая Россия» в последние два года очень успешно отыграла. Сейчас рейтинги у партии высоки. Но если называть вещи своими именами, это ссылка Турчака на Алтай (ВРИО губернатора) несмотря на то, что были попытки подать ситуацию, что это ответственный важный проект. «Единая Россия» до сих пор не определилась с кандидатурой генерального секретаря, а по сути – не определились в Кремле. Это ещё раз подчеркивает, что это ссылка», – полагает эксперт.

«Тут есть технологический риск – как партия будет перестраиваться с новым генеральным секретарем. Скорее всего, будут большие перестановки в центральном аппарате партии. В связи с этим как «Единая Россия» войдет в избирательную кампанию, могут быть изменения. Может, этот риск не самый существенный, но его конечно же необходимо учитывать», – добавил он.

При этом политолог подчеркнул, что все риски пока не выглядят «какими-то значительными – тем более, что конкурентов у «Единой России» на этих выборах нет. «КПРФ по сути не проявляет никакой активности специально. ЛДПР и «Справедливая Россия», как и «Новые люди», несмотря на достаточно высокий результат Владислава Даванкова на президентских выборах, – по сути, они все в таком идеологическом кризисе и не могут ничего предложить избирателю. Надо учитывать, что сейчас у «Единой России» нет оппонентов достойных и сильных. Конечно, где-то в регионах элиты могут показать противоборство, но пока таких сигналов нет. В условиях СВО идет консолидация вокруг институтов власти, поэтому каких-то негативных сценариев я бы не ждал», – отметил Фетисов.

«Единственное, что проблемный, как ни странно, Алтай. Все-таки в республике, где Турчак – новое лицо, и достаточно зубастые элиты, и надо учитывать, что у Турчака сейчас будет хватать недоброжелателей на федеральном уровне… Тут может быть попытка подпортить ему ход кампании. Такая же попытка может быть в Волгограде, где у [губернатора Андрея] Бочарова как бы нет никаких серьезных оппонентов и близко, но опять же есть проблемы с федеральными органами власти, с некоторыми группами, несмотря на его поддержку со стороны президента. В последнее время начинают опять проявляться протестные настроения. Такой сценарий можно предположить, но опять же он выглядит маловероятным», – уточнил он.

Говоря о внутриполитических трендах, Фетисов обратил внимание на предстоящие через два года выборы в Госдуму. «Уже сейчас понятно, что Госдума очень слабая и её ждет очень большое обновление… Тут ключевой момент опять же технологический. Выборы в Госдуму по плану пройдут только в 2026 году, и будет ли «Единая Россия» уже сейчас пытаться поменять ход кампании своих кандидатов или это будет только в 2025-м как генеральная репетиция. Это уже как решит руководство партии», – констатировал эксперт.

«В целом, сюрпризов ждать не стоит. В основном будут спокойные, размеренные кампании. Ничего такого я не жду. 2025 год будет гораздо интересней», – заключил Фетисов.

Москва, Мария Соколова

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