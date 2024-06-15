Якушев будет совмещать посты в «ЕР» и полпредстве

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев останется на своем посту после назначения на должность исполняющего обязанности секретаря генсовета «Единой России», передает ТАСС со ссылкой на аппарат полпреда.

Сегодня ранее стало известно, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева врио секретаря Генсовета «Единой России» – должность, которую занимал первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

На текущей неделе глава государства назначил Турчака врио главы республики Алтай.

Москва, Елена Володина

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