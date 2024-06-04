Путин предложил Турчаку возглавить республику Алтай

Перестановки в руководстве регионами России продолжаются. Только что стало известно, что Владимир Путин предложил вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку возглавить республику Алтай. Ее прошлый руководитель Олег Хорохордин объявил об уходе с поста в связи с переходом на другую работу.

«Я хотел Вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, – имею в виду Республику Алтай», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

«Хочу сказать спасибо за оказанное доверие. Безусловно, я сделаю всё для того, чтобы Вас не подвести.

Республика Алтай действительно это уникальная земля с большим потенциалом. Там живут замечательные и трудолюбивые люди. Сделаю всё, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах и приложу все свои силы, чтобы действительно, по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай, этого уникального российского региона. Благодарю за доверие. И хотел бы попросить Вас – после того как я разберусь в ситуации в республике, погружусь во всю проблематику, определю приоритеты – о личной встрече, чтобы сделать Вам подробный, содержательный доклад по ситуации», – отметил по видеосвязи Турчак. Личную встречу Путин ему обещал.

Напомним, в мае сменились главы ХАМО-Югры и Самарской области. Врио губернатора ХМАО-Югры стал бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук. Руководить Самарской областью будет занимавший пост председателя правительства Тульской области Вячеслав Федорищев.

Москва, Елена Васильева

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