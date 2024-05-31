Самарскую область возглавит глава тульского правительства

Президент РФ Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область после отставки Дмитрия Азарова.

«Хочу предложить Вам поработать в Самаре, в Самарской области. Это один из наших крупнейших промышленных регионов, и история там очень достойная, и перспективы хорошие. Вы знакомы с Самарой, с Самарской областью…» – отметил глава государства на встрече с Федорищевым, который в ответ поблагодарил президента за оказанное доверие.

Отвечая на вопросы Путина, Федорищев отметил, что работал в министерстве экономического развития РФ, в том числе, над стратегическими документами, среди которых Стратегия социально-экономического развития. В Тульской области получил пост первого заместителя губернатора, а далее – председателя регионального правительства.

Федорищев также уточнил, что действительно знаком с Самарской областью по работе в Комиссии Государственного Совета по направлению «Промышленность».

Ранее сегодня Азаров сообщил о своей отставке с поста губернатора Самарской области.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube