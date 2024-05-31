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Пятница, 31 мая 2024, 15:16 мск

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Самарскую область возглавит глава тульского правительства

Вячеслав Федорищев. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область после отставки Дмитрия Азарова.

«Хочу предложить Вам поработать в Самаре, в Самарской области. Это один из наших крупнейших промышленных регионов, и история там очень достойная, и перспективы хорошие. Вы знакомы с Самарой, с Самарской областью…» – отметил глава государства на встрече с Федорищевым, который в ответ поблагодарил президента за оказанное доверие.

Отвечая на вопросы Путина, Федорищев отметил, что работал в министерстве экономического развития РФ, в том числе, над стратегическими документами, среди которых Стратегия социально-экономического развития. В Тульской области получил пост первого заместителя губернатора, а далее – председателя регионального правительства.

Федорищев также уточнил, что действительно знаком с Самарской областью по работе в Комиссии Государственного Совета по направлению «Промышленность».

Ранее сегодня Азаров сообщил о своей отставке с поста губернатора Самарской области.

Москва, Елена Володина

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