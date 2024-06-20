Число жертв урагана в Москве увеличилось: женщину сдуло ветром в пруд

В Москве число жертв урагана возросло до двух человек. Кроме мужчины, которого убило упавшее дерево, погиб рабочий при обрушении строительных лесов на территории МГТУ имени Н. Э. Баумана, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«От сильных порывов ветра произошло падение строительных лесов по адресу: 2-я Бауманская улица, дом 10», – сказал собеседник агентства.

В то же время число пострадавших превысило 10 человек. В одном из инцидентов во время урагана женщина из-за сильного ветра упала в Верхний Царицынский пруд на юге Москвы, сейчас она госпитализирована. Как сообщается телеграм-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, очевидцы уточнили, что пострадавшую снёс с берега сильный ветер.

Москва, Елена Володина

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