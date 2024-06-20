Следком организовал проверку после гибели мужчины во время урагана в Москве

В Москве организована доследственная проверка после гибели мужчины, на которого сегодня упало дерево во время урагана. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
«Коптевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в сообщении ведомства.
Следователи столичного СК осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Москве в результате урагана один человек погиб, еще около десяти получили травмы.
Москва, Елена Володина
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