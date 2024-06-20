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Четверг, 20 июня 2024, 17:33 мск

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Следком организовал проверку после гибели мужчины во время урагана в Москве

В Москве организована доследственная проверка после гибели мужчины, на которого сегодня упало дерево во время урагана. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

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«Коптевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи столичного СК осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате урагана один человек погиб, еще около десяти получили травмы.

Москва, Елена Володина

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