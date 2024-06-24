Это варварство: в Кремле заявили, что причастность США к гибели жителей Севастополя будет иметь последствия

Непосредственная причастность США к ракетному удару по Севастополю и гибели мирных жителей не может не иметь последствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вовлеченность Соединенных Штатов Америки в боевые действия, непосредственная вовлеченность в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, это, конечно, не может не иметь последствий. Какие именно – время покажет», – сказал представитель Кремля.

При этом Песков уточнил, что о каких именно последствиях может идти речь уже говорил президент РФ Владимир Путин. «Вы наверняка вспомните очень важное заявление, которое президент делал на прошлой неделе на этот счет, которое он делал также в ходе беседы с руководством международных информационных агентств, которая была ранее в Санкт-Петербурге. Там речь шла о возможных действиях России», – уточнил он.

«Мы прекрасно видим, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы», – добавил пресс-секретарь главы государства (цитата по РИА «Новости»), назвав обстрел Севастополя варварством.

Напомним, на встрече с главами мировых информагентств Путин заявил, что Россия может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут чувствительными удары по странам, поставляющим оружие Украине.

Как сообщал «Новый День», накануне киевский режим нанес удар по Севастополю пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе. Погибло четверо человек, двое из которых дети. Пострадало 153 человека, 79 из них госпитализированы, в том числе, 27 детей.

Москва, Мария Соколова

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