российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 июня 2024, 15:25 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Это варварство: в Кремле заявили, что причастность США к гибели жителей Севастополя будет иметь последствия

Непосредственная причастность США к ракетному удару по Севастополю и гибели мирных жителей не может не иметь последствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вовлеченность Соединенных Штатов Америки в боевые действия, непосредственная вовлеченность в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, это, конечно, не может не иметь последствий. Какие именно – время покажет», – сказал представитель Кремля.

При этом Песков уточнил, что о каких именно последствиях может идти речь уже говорил президент РФ Владимир Путин. «Вы наверняка вспомните очень важное заявление, которое президент делал на прошлой неделе на этот счет, которое он делал также в ходе беседы с руководством международных информационных агентств, которая была ранее в Санкт-Петербурге. Там речь шла о возможных действиях России», – уточнил он.

«Мы прекрасно видим, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы», – добавил пресс-секретарь главы государства (цитата по РИА «Новости»), назвав обстрел Севастополя варварством.

Напомним, на встрече с главами мировых информагентств Путин заявил, что Россия может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут чувствительными удары по странам, поставляющим оружие Украине.

Как сообщал «Новый День», накануне киевский режим нанес удар по Севастополю пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе. Погибло четверо человек, двое из которых дети. Пострадало 153 человека, 79 из них госпитализированы, в том числе, 27 детей.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

ВС РФ разбили склад ВСУ с полученными от Запада ракетами / ЕС нашел способ обойти вето Венгрии на закупки оружия за счет активов России / При попытке перехода украинской границы задержано рекордное число уклонистов / В Госдепе объяснили, зачем США разрешили Киеву атаковать российские территории американским оружием / Киев привел аргументы в пользу принятия Украины в НАТО / Украина введет ограничения на въезд для израильских религиозных паломников / Дуда увидел тревожный сигнал во внеочередной поставке ПВО Украине / На Украине дальнобойщиками будут работать женщины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,