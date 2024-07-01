Назад в 1990-е? Центробанк работает на срыв нацпроекта «Демография»

Ключевая ставка Банка России в 16% годовых на фоне завершения льготной ипотеки с 1 июля грозит вернуть Россию в 1990-е годы, когда несколько семей проживали в одной квартире, считает директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина. По ее оценке, ни о каком росте народонаселения в этой ситуации говорить не приходится, как и о снижении цен на жилье. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказала сегодня на пресс-конференции в Москве.

«К сожалению, цены в экономике практически никогда не падают по одной причине, что здесь работает теория ожиданий и многие другие экономические законы, за которые даже Нобелевские премии получены. Единственное, что можно сказать, что если у нас не появится программа льготной ипотеки и объемы строительства снизятся, то, скорее всего, цены, скорость, темпы роста цен на новостройки будут чуть ниже, чем темпы роста цен на вторичное жилье, и они сблизятся», – полагает Сорокина.

При этом эксперт подчеркнула, что нынешняя ситуация ставит под вопрос реализацию национального проекта по демографии. «При ставке Центробанка в 16%, наверное, обычный гражданин в Москве точно, да и не только в Москве, в России, не может себе позволить, если это не улучшение жилищное, где 1-2 млн всего берется в кредит купить себе новую квартиру», – подчеркнула эксперт.

«Если мы говорим о государственной проблеме повышения народонаселения, а у нас, к сожалению, оно до сих пор пока в отрицательной динамике, то здесь говорить о невключении режимов льготной ипотеки или неснижения ставки Центробанка, то объемы жилищного строительства резко снизятся и мы попадем в ситуацию тех же самых 1990-х, когда сто семей жили в одной квартире», – констатировала Сорокина.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube