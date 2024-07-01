«Скорректирует ставку вверх»: в Ассоциации банков России ждут ужесточения политики ЦБ

При сохранении нынешних темпов инфляции Банк России в конце июля повысит ключевую ставку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его оценке, рынок уже готов к ужесточению денежно-кредитной политики.

«На двух (предыдущих) заседаниях Центробанк оставлял ее (ключевую ставку) на том же уровне (в 16%), хотя очень много факторов было с точки зрения пересмотра, увеличения ее в бОльшую сторону. И рынок это видит. В том числе, это уже отразилось на процентных ставках, которые есть в финансовой системе. И по депозитам ставки поднялись за последние 3-4 недели, и ставки по кредитам, в том числе, по рыночным ипотечным кредитам они тоже подросли на 0,5-1%. То есть – рынок ждет, как минимум, что послабления денежно-кредитной политики не будет, а, скорее всего, будет её дальнейшее усиление», – пояснил Войлуков, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

В качестве аргумента эксперт обратил внимание на динамику роста цен. «Инфляционные процессы, к сожалению, не прекращаются, не замедляются, а даже постепенно, вялотекуще, но раскручиваются. Поэтому большая доля вероятности, что, если к заседанию совета директоров (ЦБ) мы не увидим какой-то положительной статистики-аналитики, то, вполне возможно, Центробанк скорректирует ключевую ставку вверх. Хотя он пытается и другими своими инструментами, в том числе, сдерживать спрос, зажимая кредитование, в том числе, и ипотечное. От этого будет многое зависеть», – уточнил вице-президент Ассоциации банков России.

Москва, Мария Соколова

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