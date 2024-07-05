«Имитация великодержавности»: политика Запада в отношении России зависит от выборов президента США

Дальнейшие внешнеполитические действия Запада, в том числе Великобритании, в отношении России будут решаться на ноябрьских выборах президента США. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИД РФ Александр Крамаренко, комментируя итоги парламентских выборов в Британии. По его оценке, Лондон будет продолжать заниматься имитацией своей великодержавности, пока не прояснится ситуация в Вашингтоне.

Дипломат назвал проигрыш консерваторов на парламентских выборах в Британии «закономерным итогом их бездарной политики», но это не изменит антироссийский курс Лондона. «Может быть, так же как американцы – их стратегия выхода по отношению к украинскому кризису формулируется примерно так, что это ваша европейская безопасность, вы крутитесь, как хотите. В данном случае, консерваторы, не видя для себя каких-то других исходов, решили сделать так, чтобы именно лейбористское правительство присутствовало при развязке украинского кризиса. Допускаю, что так. Но ни внутренняя политика не претерпит существенных изменений, ни внешняя при одной из ведущих политических партий Великобритании, поскольку в последние десятилетия после окончания «холодной войны» вся западная политика и все западные элиты, которые формировались тем более в таких тепличных условиях однополярного момента и под присмотром американцев, стала единой. То есть – вот этот «тэтчеризм», «рейгономика» в области экономической политики, – она стала общей политикой для всех остальных политических партий», – пояснил Крамаренко.

«Нам рассчитывать на многое не приходится, за исключением того, что надо ориентироваться, как будут британские элиты ориентироваться также на то, что будет происходить в США. То есть американское лидерство – это факт, может быть печальный, но с которым всем приходится иметь дело, в том числе, и нам. Так что вопросы общей внешней политики Запада, а не просто ЕС, НАТО или кого-то ещё, – они будут решаться на выборах в ноябре этого года», – подчеркнул дипломат.

«По сути, глобальная империя Америки – это расширенная донельзя Британская империя. Она перекочевала просто в другой расширенный формат. И есть подспудные на уровне мироощущения и политических замашек, традиций и предрассудков элит много общего между Америкой и Великобританией. Не случайно [Дональд] Трамп победил на выборах 2016 года через три месяца после того, как победили на референдуме в Великобритании сторонники «Брексита». Многие это отмечали, в том числе, сами американцы. И когда выходили из ЕС, то это было понятно в том плане, что в конечном итоге, да, бенефициарами глобальной империи Америки или Запада, как ни называй, являются все западные страны, но империя принадлежит англосаксам, и им решать, что с этой империей делать. Ну вот они «Брекситом» всадили нож в спину ЕС – этой существенной части западного альянса, как мы это испытали на себе в контексте украинского кризиса, что между НАТО и ЕС большой разницы нет, просто они занимаются разными делами», – уточнил эксперт.

Как полагает Крамаренко, до президентских выборов в США Британия будет продолжать имитировать самостоятельность и значимость своей внешней политики. «Политику (Великобритании) еще предстоит понять, потому что никто ничего не обещал, кроме того, что все было бездарно действительно последние 30 лет. Но вопрос: насколько бездарно, в чем? В принципе, бездарно во всем, включая внешнюю политику, (танки) «Челленджеры», которые они ввозили на Украину, потом вывозили обратно, – была такая имитация силовой, крутой Британии», – констатировал он.

«Думаю, что имитацией будут продолжать заниматься и впредь – до того, как прояснится ситуация в Америке, и прояснится ситуация на линии боевого соприкосновения на Украине», – заключил Крамаренко.

Накануне в Великобритании прошли парламентские выборы. Правящая Консервативная партия Риши Сунака проиграла от Лейбористской партии во главе с Киром Стармером. Последний уже объявлен королем Карлом III премьер-министром.

Москва, Мария Соколова

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