В Москве досрочно возобновила работу частная клиника, в которой погиб пациент

Арбитражный суд города Москвы досрочно возобновил работу клинки IQ Plastique, которая принадлежит известному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, отменив решение о приостановке деятельности на 90 суток.

«Прекратить досрочно, начиная с 04.07.2024, исполнение административного наказания, назначенного ООО «Аи Кью Пластик» решением Арбитражного суда города Москвы от 25 апреля 2024 в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток», – цитирует ТАСС сообщение суда.

Как сообщалось ранее, 16 февраля в клинике IQ Plastique продюсеру Петру Гаврилову провели операцию. На следующие сутки после выписки мужчине стало хуже, и он обратился в эту же клинику, где ему провели повторную операцию. Его состояние вновь начало ухудшаться, и спустя некоторое время он умер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью либо смерть человека). К уголовной ответственности привлечен хирург клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимур Кадзаев, он находится под домашним арестом.

Деятельность клиники была приостановлена в апреле по заявлению Росздравнадзора.

Москва, Елена Володина

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