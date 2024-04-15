СК приостановил деятельность клиники Тимура Хайдарова после гибели пациента

В Москве в клинике Тимура Хайдарова по инициативе следствия приостановлена деятельность по оказанию ряда услуг. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, решение связано с расследованием уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть.

По данным ведомства, 16 февраля в клинике пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик», расположенной на севере Москвы, пациенту провели операцию. На следующие сутки после выписки 36-летний мужчина почувствовал ухудшение состояния здоровья и обратился в данную клинику, где ему проверили повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента вновь начало ухудшаться, в связи с чем он был госпитализирован в иное медицинское учреждение, где впал в кому и в скором времени скончался.

В рамках расследования было установлено, что бенефициаром клиники пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик» и ряда других аналогичных клиник является Тимур Хайдаров. Получены и проверяются сведения о причинении вреда и угрозе причинения вреда в клиниках Хайдарова иным многочисленным пациентам.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая, технико-криминалистические и иные. Привлечены специалисты в области организации дезинфекционных мероприятий, а также в области контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Следователями столичного СК при содействии сотрудников подразделений ГУ МВД России по г. Москве с привлечением специалистов Росздравнадзора проведены обыски по месту жительства фактического руководства клиники, генерального и исполнительного директора, главного врача, хирурга, ассистента, врача-анестезиолога и в помещении клиники ООО «Ай Кью Пластик». Обнаружены и изъяты интересующая документация и носители информации. Фигуранты допрошены и с ними проведены очные ставки.

Ввиду выявленных нарушений со стороны руководства клиники приостановлена деятельность по оказанию ряда услуг. Опечатаны операционные помещения.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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