Впал в кому и скончался: в Москве умер мужчина после операции в клинике пластической хирургии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пациента клиники пластической хирургии. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, расследование ведется в рамках п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть).

По данным следствия, 16 февраля в одной из частных столичных клиник пластической хирургии на севере Москвы пациенту провели операцию. Через несколько дней 35-летний мужчина почувствовал ухудшение состояния здоровья, обратился в медицинское учреждение, где впоследствии впал в кому и скончался.

В настоящее время следователями столичного СК проводится обыск в данной клинике, изучается и изымается служебная и медицинская документация, а также иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление полной картины произошедшего.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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