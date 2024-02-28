российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 28 февраля 2024, 17:30 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Впал в кому и скончался: в Москве умер мужчина после операции в клинике пластической хирургии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пациента клиники пластической хирургии. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, расследование ведется в рамках п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть).

По данным следствия, 16 февраля в одной из частных столичных клиник пластической хирургии на севере Москвы пациенту провели операцию. Через несколько дней 35-летний мужчина почувствовал ухудшение состояния здоровья, обратился в медицинское учреждение, где впоследствии впал в кому и скончался.

В настоящее время следователями столичного СК проводится обыск в данной клинике, изучается и изымается служебная и медицинская документация, а также иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление полной картины произошедшего.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Интернет-знакомство: московский студент оказался жертвой изнасилования / В Москве задержан 50-летний мужчина за сексуальное насилие над своей малолетней дочерью / Пытался сбежать: в Москве задержан мужчина за сексуальное насилие над малолетней падчерицей / МЧС сообщило о ликвидации крупного пожара во дворе «Известия холл» / После стрельбы в центре Москвы возбуждено уголовное дело о хулиганстве: подозреваемый задержан / Затащил девочку в свою квартиру: в Москве задержан 40-летний педофил / В Подмосковье спасатели освободили собаку из запертой квартиры / В Москве задержан гражданин Киргизии за применение насилия к полицейскому

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,