Смертельная пластика: в Москве возбуждено ещё одно уголовное дело по факту гибели пациентки после операции в частной клинике

В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели пациентки после операции в частной клинике. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, речь идет о новом ЧП в медучреждении на севере Москвы.

По данным ведомства, 14 апреля в частной клинике пациентке 1984 года рождения провели абдоминопластику живота. На следующий день женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через непродолжительное время скончалась.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть). Название клиники в ведомстве не уточнили.

В настоящее время следователями столичного СК проводится обыск в клинике, изучается и изымается служебная и медицинская документация, а также выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление полной картины произошедшего. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская.

Стоит отметить, что в настоящее время в Москве расследуется ещё одно уголовное дело о гибели пациента в частной клинике пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова, которая также расположена на севере столицы. По данным ведомства, там 16 февраля пациенту провели операцию. На следующие сутки после выписки 36-летний мужчина почувствовал ухудшение состояния здоровья и обратился в данную клинику, где ему проверили повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента вновь начало ухудшаться, в связи с чем он был госпитализирован в иное медицинское учреждение, где впал в кому и в скором времени скончался.

Накануне СК сообщил, что в клинике Хайдарова по инициативе следствия приостановлена деятельность по оказанию ряда услуг. Операционные опечатаны.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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