Процедура исключения «Талибан»* из списка запрещенных организаций идет успешно – МИД России

Процедуры по исключению афганского движения «Талибан»* (запрещено в РФ) из списка запрещенных организаций в России идут успешно. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Когда пройдут все процедуры. Они идут», – сказал дипломат в комментарии ТАСС, отвечая на вопрос, когда движение «Талибан»* может быть исключено из списка запрещенных в РФ организаций.

Отвечая на вопрос, успешно ли они идут, Кабулов сказал: «Конечно».

Напомним, «Талибан»* был признан террористической организацией в 2003 году. В августе 2021-го, после вывода из Афганистана американских войск, талибы пришли к власти в стране. После этого встал вопрос о признании нового правительства.

В конце мая Кабулов сообщал, что президенту России Владимиру Путину предложили исключить движение «Талибан»* из списка запрещенных организаций. Позднее глава МИД Сергей Лавров пояснял, что эта инициатива отражает объективную реальность.

*запрещенная в РФ организация

Москва, Елена Володина

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