Россия собирается исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций

Президенту России Владимиру Путину предложили исключить движение «Талибан» из списка запрещенных организаций. Об этом сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

О возможности исключения талибов из списка запрещенных движений доложили российскому лидеру Министерство иностранных дел и Министерство юстиции. Позиция согласована с другими ведомствами, подчеркнул Кабулов.

Он уточнил, что исключение «Талибана» из перечня запрещенных в РФ организаций – обязательная процедура. «Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», – цитирует Кабулова ТАСС.

При этом дипломат добавил, что есть еще отдельные моменты, которые предстоит преодолеть, после чего уже российское руководство будет принимать решение.

Напомним, «Талибан» был признан террористической организацией в 2003 году. В августе 2021-го, после вывода из Афганистана американских войск, талибы пришли к власти в стране. После этого встал вопрос о признании нового правительства.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube