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Понедельник, 27 мая 2024, 16:10 мск

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Россия собирается исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций

Фото: Reuters

Президенту России Владимиру Путину предложили исключить движение «Талибан» из списка запрещенных организаций. Об этом сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

О возможности исключения талибов из списка запрещенных движений доложили российскому лидеру Министерство иностранных дел и Министерство юстиции. Позиция согласована с другими ведомствами, подчеркнул Кабулов.

Он уточнил, что исключение «Талибана» из перечня запрещенных в РФ организаций – обязательная процедура. «Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», – цитирует Кабулова ТАСС.

При этом дипломат добавил, что есть еще отдельные моменты, которые предстоит преодолеть, после чего уже российское руководство будет принимать решение.

Напомним, «Талибан» был признан террористической организацией в 2003 году. В августе 2021-го, после вывода из Афганистана американских войск, талибы пришли к власти в стране. После этого встал вопрос о признании нового правительства.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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