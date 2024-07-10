Блинкен «рад сообщить»: Дания и Нидерланды начали передавать Киеву истребители F-16

Дания и Нидерланды начали процесс передачи киевскому режиму американских истребителей F-16. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Я рад сообщить, что, пока мы говорим, осуществляется передача [Киеву] F-16, которые поступят из Дании и Нидерландов. Эти самолеты появятся в небе над Украиной нынешним летом», – сказал он (цитата по ТАСС), выступая на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне.

По словам американского госсекретаря, истребители «уже в пути».

Как сообщал «Новый День», 19 июня власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину. При этом Амстердам объъявил, что не будет накладывать ограничения на использование своих F-16 киевским режимом.

Посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин счел необдуманным шагом решение Амстердама. Дипломат предупредил, что российская сторона будет рассматривать истребители и аэродромы, с которых они взлетают, в качестве законных военных целей.

В августе 2023 года Дания пообещала передать ВСУ 19 самолетов F-16.

Москва, Елена Володина

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