российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 июля 2024, 18:03 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Блинкен «рад сообщить»: Дания и Нидерланды начали передавать Киеву истребители F-16

Фото: lockheedmartin.com

Дания и Нидерланды начали процесс передачи киевскому режиму американских истребителей F-16. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Я рад сообщить, что, пока мы говорим, осуществляется передача [Киеву] F-16, которые поступят из Дании и Нидерландов. Эти самолеты появятся в небе над Украиной нынешним летом», – сказал он (цитата по ТАСС), выступая на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне.

По словам американского госсекретаря, истребители «уже в пути».

Как сообщал «Новый День», 19 июня власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину. При этом Амстердам объъявил, что не будет накладывать ограничения на использование своих F-16 киевским режимом.

Посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин счел необдуманным шагом решение Амстердама. Дипломат предупредил, что российская сторона будет рассматривать истребители и аэродромы, с которых они взлетают, в качестве законных военных целей.

В августе 2023 года Дания пообещала передать ВСУ 19 самолетов F-16.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Польша отправит на границу с Белорусией не 10 000, а 17 000 военных / Семь стран НАТО не смогли нарастить расходы на оборону до 2% ВВП / В НАТО признали нехватку мощностей для выпуска оружия для Украины / Первым финалистом в Чемпионате Европы по футболу стала Испания / Венгрия на саммите НАТО выступит за скорейшее начало переговоров в украинском конфликте / СМИ: Саудовская Аравия пригрозила ЕС продать западные облигации, если будут конфискованы российские активы / Швейцария расширила список антироссийских санкций / СМИ узнали о попытке Запада переложить на Китай решение конфликта на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Европа, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, США, Украина,