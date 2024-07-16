Ещё одно унижение Германии: Лавров сделал заявление в Совбезе ООН

Для Германии стало унижением согласие Берлина разместить на ее территории американские дальнобойные ракеты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.

«Сегодня мы видим ещё одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наземных ракет средней дальности. Олаф Шольц так и сказал простодушно: США решили разместить высокоточную ударную систему в Германии, и это хорошее решение. США решили!» – подчеркнул Лавров.

«И при всем этом господин [Джон] Кирби, координатор по вопросам медиапространства в Вашингтоне от имени президента США заявляет, цитирую: мы не стремимся к Третьей мировой войне, это имело бы ужасные последствия для европейского континента. Конец цитаты. Как говорится, оговорка по Фрейду, то есть в Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации [президента США Джо] Байдена, то это крайне опасное заблуждение. Ну а европейцы, конечно, должны осознать какая самоубийственная роль им уготована», – заключил глава МИД РФ.

Напомним, неделю назад Пентагон сообщил, что США в 2026 году начнут развертывать в Германии дальнобойные ударные системы, значительно превосходящие имеющиеся на данный момент.

Также на прошлой неделе Германия, Франция, Италия и Польша подписали соглашение о разработке европейских дальнобойных крылатых ракет для поражения целей на территории России из Германии.

Москва, Мария Соколова

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