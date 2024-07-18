Удар по Мединскому? Последствия «дела Кибовского» могут оказаться «долгоиграющими» и очень резонансными

Уголовное дело в отношении экс-руководителя департамента культуры правительства Москвы Александра Кибовского грозит ударом по его руководству в Российском военно-историческом обществе – бывшему министру культуры РФ Владимиру Мединскому. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. По его оценке, мэр столицы Сергей Собянин в этой ситуации скорее выгодополучатель.

«Просто так чиновники такого высокого ранга не страдают у нас. Значит – существует на него большой зуб у кого-либо. Но это не «наезд» на Собянина: не так давно он фактически уволил Кибовского и еще несколько чиновников. Он не был именно в команде Собянина. Он с несколько другими кланами был связан. Говорят, что он человек Мединского. Думаю, что это именно в том направлении шарик», – пояснил Федоров.

В подтверждение своих слов политолог раскрыл подробности увольнения экс-министра культуры из правительства Москвы. «Кибовский не был ближайшей командой Собянина, не был, как принято говорить, его человеком. Говорят, что он даже не очень хорошо уходил из правительства Москвы: у него был конфликт с кем-то из руководства мэрии, что он выполнял свои функции не так как хотелось бы Собянину», – уточнил эксперт.

Как полагает Федоров, история с арестом Кибовского «долгоиграющая». «Возможно, мы увидим других фигурантов. Как обычно делают – берут какого-то пусть даже высокопоставленного чиновника, а дальше он дает показания либо намек на того человека, в клане которого он находится», – отметил он.

«У Собянина в этом отношении всё в порядке. Возможно, это ему даже выгодно: он может сказать: видите, у нас неприкасаемых нет даже из нашей бывшей команды, если человек коррупционер. Думаю, он это использует даже в политическом плане. Это скорее в сторону Мединского. Возможно, как-то связано с теми коррупционными делами в культуре, которые мы видим давным-давно в этой сфере», – заключил Федоров.

Кибовский был арестован накануне по делу о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере по девяти эпизодам. По данным следствия, за взятки чиновник способствовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов, причем, действовал в составе организованной группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей. Если вина подозреваемого будет доказана, Кибовскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Кибовский работал также в структурах министерства культуры РФ с 2001 года. В июне 2008 года возглавил Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. В 2010 году перешел на пост руководителя департамента культурного наследия Москвы, после чего в 2015 году стал министром культуры столицы до смены правительства в 2023 году.

До последнего времени Кибовский возглавлял московское отделение Российского военно-исторического общества. Бессменным руководителем этой всероссийской организации с момента основания в 2013 году был Мединский, который в 2012-2020 годах возглавлял министерство культуры РФ. В настоящее время является помощником президента РФ.

Москва, Мария Соколова

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