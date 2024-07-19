Реальная борьба с нелегальной миграцией позволит снизить ключевую ставку ЦБ – экономист

Борьба с нелегальной миграцией может спровоцировать снижение ключевой ставки Банка России, политика которого только мешает развитию экономики. Об этом заявил экономист Валерий Шинкаренко. По его словам, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ не будет способствовать нормализации ситуации на рынке труда.

«Высокая ключевая ставка ЦБ безусловно угнетает рост российской экономики. Рост зарплат опережает рост производительности труда, что создает высокое инфляционное давление. Производительность труда не растет, потому что этой проблемой почти никто не занимается и существует огромный нелегальный поток низкоквалифицированной иностранной рабочей силы. ЦБ под предлогом борьбы с инфляцией снова и снова повышает ключевую ставку. Круг замкнулся», – констатировал Шинкаренко в своем телеграм-канале.

«Получается, что борьба с нелегальной миграцией – это, в том числе, и борьба за снижение ключевой ставки ЦБ, которая мешает развитию реального сектора экономики РФ. Монетарными методами ужесточения ДКП разомкнуть этот порочный круг не получится, ситуация будет только усугубляться», – пояснил экономист.

В этой связи Шинкаренко обратил внимание на простой рецепт смягчения политики ЦБ. «Выход в организационных мероприятиях, утверждаемых правительством РФ. Первое. Наведение порядка в сфере трудовой миграции (соответствующие меры известны уже каждому не только эксперту, но и просто ответственному гражданину). Второе. Запуск реального национального проекта роста производительности труда. И тогда будет у нас низкая ключевая ставка ЦБ», – заключил Шинкаренко.

Москва, Мария Соколова

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