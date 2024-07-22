Спасти «тонущий корабль…» В США идет «мозговой штурм» после «отставки» Байдена

Итоги выборов президента США пока не очевидны, считает публицист Борис Мячин. В комментарии РИА «Новый День» эксперт пояснил, что возможны разные варианты – в Вашингтоне наверняка начался «мозговой штурм», как «спасти этот тонущий корабль» после отказа президента США Джо Байдена участвовать в избирательной кампании.

Комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича о возможной победе американских демократов на президентских выборах в США в лице вероятного тандема Камалы Харрис и Мишель Обамы, публицист отметил, что в этом «безумном мире» возможно всё.

«Прямо сейчас у них идет экстренный мозговой штурм, как спасать тонущий корабль. При этом очевиден раскол внутри Демпартии. Клинтоны поддержали Харрис. Обама, по-видимому, упирался до конца, поддерживая Байдена в его решении баллотироваться на второй срок, но и он сломался вечером 18 числа, а уже 21-го Байден объявил о выходе из президентской кампании. Обама не поддержал Харрис. Он принадлежит к числу тех, что ратует за «конкурентный процесс» – так они это называют», – пояснил Мячин.

Как считает публицист, Обама не готов пускать в большую политику свою жену, которой вообще-то в этом году исполнилось 60 лет. «Она уже пенсионерка, по сути. Она не политик. Сделать на нее ставку, пусть в качестве вице-президента, – это все равно что выпустить на футбольное поле боллбоя, мальчика, подающего мячи, причем с функцией играть в нападении и забивать голы», – уточнил он.

«Всё может быть в этом безумном мире. Но я всё же думаю, что главной кандидатурой утвердят Харрис, а в пару ей подберут одного из демократических губернаторов: Шапиро, Купера или Бешира», – добавил публицист.

Москва, Елена Володина

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