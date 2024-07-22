Инфляция «давит»: ЦБ может поднять ключевую ставку до 20%

Банк России может поднять ключевую ставку до 20% на фоне роста инфляции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, высказав надежду на её сохранение на нынешнем уровне в 16%. По его оценке, снижения ставки в этом году ожидать не стоит.

«Большинство экспертов предполагают, что будет рост ключевой ставки. Причем, некоторые называют до 18%, а некоторые даже до 20% – для того, чтобы сбить инфляционную волну, которая в последнее время наблюдается», – пояснил Аксаков.

Парламентарий полагает, что рост инфляции связан, в том числе, с повышающимися доходами населения. «Не хватает рабочих рук, соответственно, чтобы их привлечь предлагаются более высокие зарплаты, ну и это увеличивает денежную массу, которая оказывает давление на потребительском рынке. Товаров не настолько больше производится, насколько растет зарплата. Поэтому инфляцию мы наблюдаем повышенную. Она уже к 10% приближается. Естественно, это подталкивает к тому, чтобы принять решение о повышении ключевой ставки», – уточнил парламентарий.

«Рассчитываю, это мои личные пожелания, всё-таки сохранить ключевую ставку на данном уровне, потому что инфляция рассчитывается в том числе к базе прошлого года. База прошлого года была низкая в первой половине года, соответственно, тот рост, который мы наблюдали в первой половине текущего года, он к низкой базе довольно высокий. Учитывая, что база второй половины прошлого года была менее высокой, инфляция, рассчитываемая к тому периоду, будет несколько в росте сдерживаться. Поэтому рассчитываю, что этот фактор повлияет на решение Центробанка, потому что мы нуждаемся в том, чтобы в экономику поступали относительно дешевые кредитные ресурсы, мы нуждаемся в структурной перестройке экономики», – отметил Аксаков.

При этом депутат назвал «гаданием на гуще» предположения о динамике инфляции, но допустил её снижение уже во второй половине этого года. «Дальше все будет зависеть от поведения ЦБ. И правительства тоже. Если правительство будет наращивать расходы, скажем так, потребительского характера, имеющие краткосрочные последствия, то соответственно это будет влиять на инфляцию. Если будут долгосрочные вложения, инвестиционные, то это меньше будет влиять на инфляцию. Ну и расходы должны быть разумными. Они должны соизмеряться с теми доходами, которые правительство получает», – считает он.

«Думаю, что реальный срок (возвращения инфляции к 4%) – это 2026-й. Следующий год уйдет на то, чтобы постепенно, уверен, что в следующем году начнет снижать ключевую ставку ЦБ, но делать это будет очень аккуратно, исходя из тех параметров, о которых я говорил», – заключил Аксаков.

Напомним, 26 июля состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке.

Москва, Мария Соколова

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