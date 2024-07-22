«Одноногая, чернокожая…» У Камалы Харрис есть шанс победить Дональда Трампа

Демократическая партия США рискует получить сокрушительное поражение на выборах в ноябре, если не примет быстрого решения по единому кандидату. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, директор Агентства социального проектирования (АСП) Илья Гамбашидзе, комментируя отказ от участия в предвыборной гонке действующего президента Джо Байдена. По его оценке, у американских демократов пока остаются шансы победить Дональда Трампа даже при выдвижении действующего вице-президента Камалы Харрис.

«Действительно, Харрис, точнее демпартия США, может победить Трампа. Такая вероятность существует. У Харрис есть некоторые преимущества как у кандидата. Первое преимущество «одноногой чернокожей лесбиянки» – она идеально соответствует демократической, глобалистской «повесточке». Второе. Именно благодаря этому она может поколебать преимущество Трампа в «свингующих» штатах. 2-3% – преимущество, которое очень трудно удерживать, женщины могут пойти голосовать за женщину», – полагает Гамбашидзе.

Среди преимуществ Харрис политолог также отметил «безусловную поддержку «глубинного государства» и «истеблишмента» демпартии, в том числе и в дни голосования. «Вся система подсчета голосов, голосования по почте и прочие методы будут на её стороне», – пояснил он.

«Другое дело, что Трамп получил огромный гандикап в результате покушения и пригласив [вице-президентом Джея Ди] Вэнса, который отлично репрезентует бедных белых. И всего названного может и не хватить демократам, чтобы Трампа догнать», – уточнил эксперт.

Гамбашидзе также обратил внимание, что на стороне республиканца Трампа внутрипартийный раскол демократов. «Семья Клинтон против семьи Обамы в союзе с очень авторитетной [экс-главой Палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси. Харрис не сможет это игнорировать, и всё будет решать партийный съезд. Без его решения ни один кандидат от партии не сможет распоряжаться избирательным фондом. На кого ставит семья Обамы? Очевидно, на Мишель Обаму – она точная копия Харрис с точки зрения толерантной повестки», – отметил он.

«Именно эта внутрипартийная возня в стане демократов может свести на нет все их усилия. Кроме того, следует понимать, что сейчас демократы бьются не столько за президентское кресло, сколько за контроль над Конгрессом. Пелоси именно об этом заявила Байдену, уговаривая его выйти из гонки. Но теперь демократы рискуют потерпеть сокрушительное поражение по всем фронтам, если не примут быстрого и единогласного (хотя бы внешне) решения о кандидате», – заключил Гамбашидзе.

Москва, Мария Соколова

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