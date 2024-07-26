Сигнал от Набиуллиной: возможно дальнейшее повышение ключевой ставки

Банк России не планирует в этом году понижать ключевую ставку и предполагает её дальнейшее повышение. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров Центробанка РФ. По ее словам, ЦБ готов держать ключевую ставку на текущих высоких уровнях столько, сколько потребуется для «сдерживания» инфляции.

«Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени, того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки», – сказала Набиуллина.

По ее словам, на заседании совета директоров ЦБ звучали предложения повысить ставку до 19-20%. Однако абсолютное большинство поддержали повышение до 18%.

Глава Банка России уточнила, что все четыре триггера для повышения ставки на этот раз сошлись – высокая устойчивая инфляция, сохранение потребительской активности, по-прежнему жесткий рынок труда и новые проинфляционные риски, связанные с санкциями.

При этом прогноз ЦБ по инфляции теперь повышен до 6,5-7%. «Эти цифры учитывают высокую накопленную инфляцию в первом полугодии и предполагают ее существенное замедление во втором полугодии под влиянием жесткой денежно-кредитной политики», – отметила Набиуллина.

Ранее сегодня ЦБ впервые в этом году повысил ключевую ставку с 16 до 18 процентов. Это максимум с апреля 2022 года, когда она составляла 20%.

Москва, Елена Володина

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