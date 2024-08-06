Новое дело о взятках в Минобороны РФ: арестован экс-начальник вещевого управления

235 гарнизонный военный суд отправил под стражу заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль») Владимира Демчика, который ранее занимал должность начальника Вещевого управления Минобороны России. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«Установлено, что полковник запаса Демчик до апреля 2018 года занимал должность начальника Вещевого управления Минобороны России. Весной 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций, желая заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении указанной коммерческой организации к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, передал последнему взятку в размере 4 млн рублей», – уточнила Петренко.

По ее словам, следователи установили, что в 2017-2018 годах организация, которую представлял взяткодатель, была привлечена в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил РФ. В этот период с ней было заключено в общей сложности 26 договоров на общую сумму более 574 млн рублей.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя, отметила официальный представитель СК.

Москва, Елена Володина

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