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Ситуация тяжелая, но не критическая: командир спецназа «Ахмат» сообщил о военной операции в Курской области

В настоящее время ситуация на курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в комментарии ТАСС.

«Ситуация достаточно тяжелая, но не критическая. Мы полностью совместно с другими подразделениями [ВС РФ] выставляем максимально возможные опорные пункты, где-то зачищаем, уничтожая противника. Работа идет полным ходом», – сказал он.

По словам Алаудинова, сил и средств у российских войск достаточно, чтобы остановить Вооруженные силы Украины (ВСУ) на курском направлении. «Беспокоиться о том, что что-то может быть критическое, думаю, не нужно. У нас [у ВС РФ] достаточно сил и средств для того, чтобы работу доделать и остановить противника», – подчеркнул он.

Ранее сегодня стало известно, что обстановка в Курской области была признана чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Напомним, подразделения ВСУ начали прорыв в Курскую область утром 6 августа. По данным министерства обороны РФ, всего с начала боевых действий на вчерашний день потери противника на этом направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

Судя по отчетам военкоров, бои в Курской области продолжаются. В регионе почти каждые два часа объявляется о ракетной опасности или атаках беспилотников. Десятки мирных жителей получили ранения, есть погибшие, в том числе дети.

Москва, Анастасия Смирнова

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