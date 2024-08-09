В Минобороны РФ рассказали о ходе боев в Курской области: уничтожены почти тысяча боевиков и более сотни единиц бронетехники ВСУ

Российские войска продолжают операцию по уничтожению украинских диверсионных групп в приграничных районах Курской области. Как следует из сводки министерства обороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник, прорвавшийся на территорию России, потерял до 945 военнослужащих.

В то же время, как уточнили в ведомстве, разгромлены 102 единицы бронетехники ВСУ, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии.

В течение последних суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории. При этом осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.

В районе Южного ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортеров «Страйкер», а в районе населенного пункта Мартыновка – колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины «Козак». Также ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в т.ч. четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 152 мм орудие Д-20», – говорится в сообщении министерства обороны.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – добавили в ведомстве.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что в настоящее время ситуация на курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая. «Мы полностью совместно с другими подразделениями [ВС РФ] выставляем максимально возможные опорные пункты, где-то зачищаем, уничтожая противника. Работа идет полным ходом», – сказал он, подчеркнув, что в армии России есть необходимые силы и средства для уничтожения противника.

Напомним, подразделения ВСУ начали прорыв в Курскую область утром 6 августа. В регионе почти каждые два часа объявляется о ракетной опасности или атаках беспилотников. Десятки мирных жителей получили ранения, есть погибшие, в том числе дети. Сегодня обстановка в Курской области была признана чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Москва, Анастасия Смирнова

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