Вооружённые формирования киевского режима применили химическое оружие в Беловском районе Курской области, откуда сегодня началась эвакуация мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«Позавчера бригада «Россетей» <...> в Беловском районе попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием», – сказал он, добавив, что энергетики укрылись в здании РОВД, отравления были зафиксированы также у полицейских и главы сельсовета. Тем не менее, все пострадавшие живы, уточнил Смирнов.

В ходе совещания у главы государства врио губернатора сообщил, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов Курской области: «глубина проникновения» украинских войск в регионе «составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км».

В результате атаки диверсантов погибли 12 мирных жителей, ранены – 121, в том числе десять детей. 180 тысяч человек подлежат эвакуации, 121 тысяча – уже выехали, но не все соглашаются покидать опасные территории.

Согласно последним данным Минобороны, с начала боев 6 августа на курском направлении ВСУ потеряли до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, пусковую установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.

Москва, Анастасия Смирнова

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