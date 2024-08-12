В Курской области действуют диверсионные группы ВСУ под видом граждан РФ

На территории Курской области действуют диверсионные группы с российскими документами. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в докладе на совещании у главы государства Владимира Путина.

«Есть опасность, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование…» – сказал Смирнов.

С начала нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область в регионе погибли 12 человек, еще более 120 получили ранения, уточнил сегодня Смирнов на совещании у главы государства. Под контролем ВСУ в Курской области находится 28 населенных пунктов и порядка двух тысяч человек, о судьбе которых ничего не известно. Глубина проникновения украинских военных – 12 км, ширина – 40 км.

Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Согласно последним данным министерства обороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube