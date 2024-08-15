Министр обороны РФ будет лично контролировать обеспечение безопасности Белгородской области

Сегодня министр обороны РФ Андрей Белоусов заслушал доклад Генерального штаба Вооруженных сил о дополнительных мерах обеспечения целостности и неприкосновенности территории России, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от нападений со стороны воинских формирований ВСУ.

«Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, а также выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач», – подчеркнул Белоусов.

Министр подчеркнул, что реализацию представленного плана будет контролировать лично.

В Минобороны уточнили, что Белоусов проводит серию совещаний по вопросам обеспечения безопасности приграничных субъектов РФ.

Напомним, Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В регионе введен режим контртеррористической операции, сегодня там объявлена чрезвычайная ситуация федерального уровня в связи с активностью украинских боевиков. Объявлена эвакуация жителей Краснояружского района.

Москва, Елена Володина

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