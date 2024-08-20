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Вторник, 20 августа 2024, 18:51 мск

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Курс евро опять стал выше 100 рублей

Сегодня Банк России вновь повысил официальные курсы американской и европейской валют на завтра, 21 августа. Доллар и евро подорожали более чем на рубль.

Так, курс «американца» составит 90,6944 рубля, курс «европейца» – 100,2040 рубля.

В связи с американскими санкциями в отношении Московской биржи Банк России с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро на рабочие дни на основе данных, полученных от банков и информации о внебиржевых торгах. Курс юаня, как и прежде, определяется по рыночному курсу Московской биржи.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / ЦБ РФ

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