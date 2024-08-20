Попался на крупной взятке: задержан начальник управления цифровой трансформации ФСИН России

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В пресс-бюро ФСИН уточнили, что в настоящее время сотрудник задержан, проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Преступная деятельность фигуранта пресечена благодаря совместной работе следователей столичного СК, ФСБ России и ГУСБ ФСИН России.

В официальных сообщениях не указывается имя задержанного. На сайте ФСИН в настоящее время значится, что начальником цифрового управления является полковник внутренней службы Алексей Тимченко.

Москва, Елена Володина

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