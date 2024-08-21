В Москве арестован начальник управления цифровой трансформации ФСИН России

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника УЦТ ФСИН России Алексея Тимченко.
Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, фигурант пробудет под арестом, как минимум, до 19 октября 2024.
Тимченко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Следственный комитет сообщил о его задержании накануне.
Москва, Светлана Антонова
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