В Москве арестован начальник управления цифровой трансформации ФСИН России

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника УЦТ ФСИН России Алексея Тимченко.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, фигурант пробудет под арестом, как минимум, до 19 октября 2024.

Тимченко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Следственный комитет сообщил о его задержании накануне.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube