Полная чушь: Кремль ответил на обвинения о вмешательстве в выборы в США

Обвинения Вашингтона о «вмешательстве» в американские выборы в адрес России являются чушью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос газеты The Washington Post, Песков обратил внимание, что это уже не первый раз, когда Россию обвиняют во вмешательстве в американские выборы.
«Конечно, это чушь. Мы не вмешиваемся», – подчеркнул спикер Кремля.
Ранее в Вашингтоне в очередной раз обвинили Россию в попытке вмешательства в выборы.
Москва, Светлана Антонова
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