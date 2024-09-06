Полная чушь: Кремль ответил на обвинения о вмешательстве в выборы в США

Обвинения Вашингтона о «вмешательстве» в американские выборы в адрес России являются чушью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос газеты The Washington Post, Песков обратил внимание, что это уже не первый раз, когда Россию обвиняют во вмешательстве в американские выборы.

«Конечно, это чушь. Мы не вмешиваемся», – подчеркнул спикер Кремля.

Ранее в Вашингтоне в очередной раз обвинили Россию в попытке вмешательства в выборы.

Москва, Светлана Антонова

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